Donuk omuz nedir? Donuk omuz evde nasıl tedavi edilir?
Çeşitli nedenlerle çıkan donuk omuz sendromu, omuzda ağrı ve sertlik hissiyle kendini gösteriyor. Donuk omuz nedir? Evde nasıl tedavi edilir? Detaylar haberimizde.
Donuk omuz, omuz ekleminde meydana gelen sertlik ve ağrı ile karakterize bir durumdur. Yaşam kalitesini ileri derecede bozabilen, kişinin hareketlerini kısıtlayabilen veya ağrı semptomlarıyla kendini gösteren donuk omuz sendromu, ciddi bir sağlık problemidir.
Donuk omuz sendromu tedavisi için hareket egzersizleri, kortikosteroidleri ve eklem kapsülüne enjekte edilen ilaçlar verilir. Vakaların bir kısmında, eklem kapsülünün daha rahat hareket edebilmesini sağlamak için artroskopik cerrahi gerekli olabilir.
Donuk omuz nedenleri:
Omuz ekleminin uzun bir süre hareketsiz kalmasına sebep olan rahatsızlıklar, düşme ya da çarpma gibi durumların ardından gelişebilir. Ayrıca omuzda yaşanan kireçlenme, omuz sıkışma sendromu, kas tendon yırtıkları, iltihaplı romatizmalar, şeker hastalığı, tiroid problemleri, kolestrol yüksekliği, kalp problemleri, kadınlarda görülen meme hastalıkları da donuk omuz sendromunu tetikleyebilir. Günümüzde donuk omuz sendromu vakalarının çoğu genellikle yoğun stres altında olan kişilerdir.
Donuk Omuz Tedavisi Nasıl Yapılır?
Donuk omuz sendromu hastalığı genellikle 12 ila 18 ay içerisinde kendiliğinden iyileşebilir, fakat yine de donuk omuz sendromu tedavisinde hastaların bu süreci daha kolay atlatmasına yardımcı olur. Donuk omuz sendromu tedavisinde kullanılan bazı yöntemler ise;