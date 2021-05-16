Donuk omuz nedir? Donuk omuz evde nasıl tedavi edilir?

Donuk omuz nedenleri:

Omuz ekleminin uzun bir süre hareketsiz kalmasına sebep olan rahatsızlıklar, düşme ya da çarpma gibi durumların ardından gelişebilir. Ayrıca omuzda yaşanan kireçlenme, omuz sıkışma sendromu, kas tendon yırtıkları, iltihaplı romatizmalar, şeker hastalığı, tiroid problemleri, kolestrol yüksekliği, kalp problemleri, kadınlarda görülen meme hastalıkları da donuk omuz sendromunu tetikleyebilir. Günümüzde donuk omuz sendromu vakalarının çoğu genellikle yoğun stres altında olan kişilerdir.