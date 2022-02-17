Donmuş Türk gölünde yolculuk! Fransızlar hayran kaldı
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden olan ve Ardahan ile Kars sınırlarında kalan Çıldır Gölü kış aylarında buz tuttuğunda her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Göl, bu kez ışıltısı ve sunduğu geniş imkanlarla Fransız basınını cezbetti. Uluslararası haber ajansı AFP, "Donmuş Türk gölü boyunca tek atlı açık kızak yolculuğu" manşetiyle Çıldır Gölü'nü dünyadaki okuyuculara tanıttı.
KARS'ın Arpaçay ilçesinde kış mevsiminde yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü üzerinde koşan atlı kızakları ve göz alıcı manzarasıyla her yıl yerli ve yabancı birçok turist ağırlıyor.
Doğu Anadolu'da kış turizminin gözdesi Çıldır, kışın hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle aralık ayından itibaren donmaya başlıyor, nisan ayına kadar çözülmüyor.
Fransa merkezli uluslararası haber ajansı AFP'nin bildirdiğine göre; Anadolu'nun en büyük göllerinden biri olan Çıldır Gölü yakınlarında yaşayan 19 yaşındaki Orhan Goller, buzun yeteri kadar kalınlaştığı aralık ve mart aylarında Gürcistan sınırından gelen turistlere bölgeyi gezdiriyor.
Fransız medyasına konuşan Goller, hafta sonu turistleri gezdirmekten mutluluk duyduğunu söyledi.