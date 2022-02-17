Donmuş Türk gölünde yolculuk! Fransızlar hayran kaldı

Fransa merkezli uluslararası haber ajansı AFP'nin bildirdiğine göre; Anadolu'nun en büyük göllerinden biri olan Çıldır Gölü yakınlarında yaşayan 19 yaşındaki Orhan Goller, buzun yeteri kadar kalınlaştığı aralık ve mart aylarında Gürcistan sınırından gelen turistlere bölgeyi gezdiriyor.