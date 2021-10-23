Dondurucu soğuk geliyor! Meteoroloji o gün için uyardı 10 derece düşüyor

Pazar günü Marmara'da, pazar, pazartesi ve salı günleri ise Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile doğusunda görülmesi beklenen yağışların, Karadeniz'in kıyı kesiminde kuvvetli yağmur ve sağanak, pazartesi ve salı günleri ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.