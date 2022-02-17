Dondurmam Gaymak'ın efsanesi Turan Özdemir'in kızı Ezgi Özdemir'den 'İsmetse Olur' filmi için olay iddia!

Turan Özdemir'in mektup yazdığı ileri sürüldü ama... Filmin İzmir’de yapılan galasında Turan Özdemir’in hayattayken film ekibi için yazdığı iddia edilen bir mektup okundu. Merhum sanatçı mektupta “Bir tiyatrocuya yapacağınız en büyük iyilik, onu unutmamaktır. Kendimce düzgün bir hayat sürdüm ama eski enerjim de kalmadı. Kalbim artık yeter demeye başladı. Kendimi hasta hissediyorum. Farz edin ki aranızda değilim ama ben her yerdeyim. Hepinizden tek bir isteğim var. Sakın beni unutmayın" ifadelerine yer verdiği dile getirildi.