Dondurmam Gaymak'ın efsanesi Turan Özdemir'in kızı Ezgi Özdemir'den 'İsmetse Olur' filmi için olay iddia!
Dondurmam Gaymak'taki Ali karakteriyle özdeşleşen merhum sanatçı Turan Özdemir’in kızı Ezgi Özdemir'den, “İsmetse Olur” filminin galasında babasının film ekibine yazdığı söylenen mektupla ilgili olay iddia!
Merhum sanatçı Turan Özdemir’in Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan kızı Av. Ezgi Özdemir, “İsmetse Olur” filminin galasında babasının film ekibine yazdığı iddiasıyla okunan mektubun, uydurma bir mektup olduğunu söyledi. Filmin reklamı için böyle bir mektup uydurulduğunu savunan Özdemir, yönetmen ve yapımcı hakkında dava açmaya hazırlanıyor.
Bir dönemin fenomen yarışması 'Kısmetse Olur'dan esinlenilen “İsmetse Olur” filmi son projesiydi: “Dondurmam Gaymak” filmi ile hafızalara kazınan tiyatro ve sinema sanatçısı Turan Özdemir, 2018 yılında yaşamını yitirmişti. Sanatçının hayattayken rol aldığı ve 2016 yılında İzmir’in Tire ilçesine bağlı Gökçen köyünde çekilen, bir dönemin fenomen yarışması 'Kısmetse Olur'dan esinlenilen “İsmetse Olur” filmi, 11 Şubat’ta vizyona girdi.
Turan Özdemir'in mektup yazdığı ileri sürüldü ama... Filmin İzmir’de yapılan galasında Turan Özdemir’in hayattayken film ekibi için yazdığı iddia edilen bir mektup okundu. Merhum sanatçı mektupta “Bir tiyatrocuya yapacağınız en büyük iyilik, onu unutmamaktır. Kendimce düzgün bir hayat sürdüm ama eski enerjim de kalmadı. Kalbim artık yeter demeye başladı. Kendimi hasta hissediyorum. Farz edin ki aranızda değilim ama ben her yerdeyim. Hepinizden tek bir isteğim var. Sakın beni unutmayın" ifadelerine yer verdiği dile getirildi.
Turan Özdemir’in Bodrum’da avukatlık yapan kızı 38 yaşındaki Ezgi Özdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada bahse konu mektubun tamamen uydurma olduğunu ileri sürdü. Mektuptaki el yazısının babasının el yazısı olmadığını söyleyen Muğla Barosu avukatlarından Ezgi Özdemir, ayrıca babasının medyada yer aldığı gibi kalp krizinden değil, menenjit sebebiyle hayatını kaybettiğini söyledi.