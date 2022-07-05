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Dondurmadan geçti Listeria virüsü 1 kişiyi öldürdü! 'Evlerdekileri çöpe atın' çağrısı

Dondurmadan geçti Listeria virüsü 1 kişiyi öldürdü! 'Evlerdekileri çöpe atın' çağrısı

ABD'de aynı dondurma markasından yiyen 23 kişi Listeria virüsüne yakalanırken, 1 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Dondurmadan geçti Listeria virüsü 1 kişiyi öldürdü! 'Evlerdekileri çöpe atın' çağrısı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, Illinois eyaletinde bir kişinin ölümüne neden olan ve en az 23 kişinin enfekte olmasına sebep olan listeria salgınının Florida'daki bir dondurma markasından kaynaklandığını belirtti.

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Dondurmadan geçti Listeria virüsü 1 kişiyi öldürdü! 'Evlerdekileri çöpe atın' çağrısı

CDC, tüketicilere evlerinde bulunan ve 10 eyalete yayılarak salgına neden olan dondurma markasını atmalarını söyleyerek, dondurmayla temas etmiş mutfak ürünlerinin iyice temizlenmesi gerektiğini bildirdi. 

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Dondurmadan geçti Listeria virüsü 1 kişiyi öldürdü! 'Evlerdekileri çöpe atın' çağrısı

CDC ayrıca perakendecilere de ürünleri raflardan kaldırmalarını söyledi.

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Dondurmadan geçti Listeria virüsü 1 kişiyi öldürdü! 'Evlerdekileri çöpe atın' çağrısı

Listeriosis, tipik olarak Listeria monocytogenes bakterisi ile kontamine olmuş yiyecekleri yemenin neden olduğu bir enfeksiyondur.

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