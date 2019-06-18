Dondurma nasıl yenir? Bu şekilde tüketilen dondurma mideye zarar!
Yaz aylarının vazgeçilmezi olan dondurmayı ısırarak değil, ağız içerisinde bir miktar ılıttıktan sonra tüketilmesi gerektiğini söyleyen Beslenme Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gizem Köse, uyarılarda bulundu.
Yaz aylarında serinleme amaçlı en çok tüketilen besinlerden biri dondurmadır. Dondurmayı doğru bir şekilde yemenin de hasta olma riskini azalttığı kanıtlanmıştı. Peki dondurmanın doğru tüketimi nasıldır? Dondurmayı yalayarak mı yoksa ısırarak mı tüketmeliyiz? Beslenme Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gizem Köse açıkladı.
Dondurmanın faydaları, doğru dondurma yemenin önemi hakkında açıklamalarda bulunan Beslenme Uzmanı Gizem Köse, “İki türlü dondurma var. Birisi sorbe dondurmalar. Özellikle Türkiye’de de son yıllarda tüketilmeye başlandı. Meyvenin özünü içeren bir dondurma. Bir de sütlü dondurmalar var. Diğer tatlı türlerine göre bu iki dondurma türünün de enerji değeri düşük” dedi.
Süt içeren dondurmaların çok iyi bir kalsiyum kaynağı olduğunu ifade eden İstanbul Köse, “Süt ürünleri tüketmeyen çocuklarda dondurma tüketimi ile bunu arttırmak çok daha kolay. Çocuğunuza yoğurt yerine dondurma yedirebilirsiniz. Yetişkinlerde de aynı şey geçerli. Meyve tüketimini arttırmak için sorbe dondurmalar çok etkili oluyor” diye konuştu.
Yalayarak tüketmemiz gerekiyor: Dondurmanın sadece yazın değil dört mevsim tüketilebileceğinin altını çizen Beslenme Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Köse, “Dondurma her mevsim tüketilebilecek bir besin. Nasıl yediğinize bağlı olarak değişir. Dondurma, ısırılarak tüketilmemesi gerekir. Dondurmanın mümkünse yalayarak ağzımızın içerisinde, soğukluğun vücudumuza inmeyeceği şekilde bir miktar ılıtarak tüketilmesi gerekiyor. Yani direkt yuttuğumuz zaman hem bademciklerimize hem de midemize zarar verebiliyor. O yüzden olabildiğince ağız içerisinde ısıyı düşürerek yutmamız gerekiyor” şeklinde açıklamada bulundu.