Dondurma nasıl yenir? Bu şekilde tüketilen dondurma mideye zarar!

Süt içeren dondurmaların çok iyi bir kalsiyum kaynağı olduğunu ifade eden İstanbul Köse, “Süt ürünleri tüketmeyen çocuklarda dondurma tüketimi ile bunu arttırmak çok daha kolay. Çocuğunuza yoğurt yerine dondurma yedirebilirsiniz. Yetişkinlerde de aynı şey geçerli. Meyve tüketimini arttırmak için sorbe dondurmalar çok etkili oluyor” diye konuştu.