Dondurma kaç derecede saklanmalı? İşte dondurma hakkında bilmedikleriniz
Dondurmanın eksi 18 derece saklanması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kamil Bostan, "Dondurucudan çıkartıldığında hemen tüketilmeli" dedi.
astronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Bostan, doğru koşullarda üretilmiş olsa dahi dondurmanın belli bir ölçüde tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Dondurmanın kararında tüketildiğinde besin değeri açısından değerli bir yiyecek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kamil Bostan, dondurma içerisindeki katkı maddelerine değindi.
Bostan, "Dondurma yaparken çeşitli katkı maddeleri kullanılıyor. Kıvamının tutturulması için, hemen erimemesi için, içerisindeki sıvıların kristalize olmaması için çeşitli miktarlarda birden fazla katkı maddesi dondurma içerisinde yer alabilir. Tarım ve Gıda Bakanlığı’nın izin verdiği katkı maddeleri insan sağlığı açısından tehlikesizdir. Çoğu üreticinin dondurma içerisine ne koyduğunu bilemiyoruz. Küçük üreticinin denetimleri de bir problem yaşandıktan sonra yapılıyor. O nedenle dondurma alacaksak bildiğimiz, güvendiğimiz üreticilerden almalıyız" ifadelerini kullandı.
Dondurmanın içerisindeki tek ‘masum olmayan’ içeriğin gıda boyaları olduğunu söyleyen Bostan, "Dondurma içerisinde, izin verilen ancak sağlık sorunlarına neden olabileceği iddia edilen tek katkı maddesi gıda boyalarıdır. Endüstriyel dondurma üreticilerinin tamamı dondurmanın rengini tutturabilmek için yüksek miktarda renklendiriciler kullanıyor. Henüz kesinleşmiş olmasa da gıda boyalarının çocuklarda ‘hiperaktiviteye’ yol açtığını savunan çalışmalar mevcut. Özellikle doğal olmayan renklerdeki dondurmaların çocuklar tarafından dikkatli tüketilmemesi gerekiyor" uyarısında bulundu.
-18 derecede saklanmalı: Sağlıklı dondurmanın eksi 18 derecede saklanması gerektiğini söyleyen Bostan, "Dondurma adı üzerinde ‘dondurulmuş’ bir ürün. Dondurulmuş bir ürünün bozulduğunu anlamak tüketici için oldukça güç." diyerek, açıklamalarına şu şekilde devam etti;