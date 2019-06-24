Dondurma kaç derecede saklanmalı? İşte dondurma hakkında bilmedikleriniz

Bostan, "Dondurma yaparken çeşitli katkı maddeleri kullanılıyor. Kıvamının tutturulması için, hemen erimemesi için, içerisindeki sıvıların kristalize olmaması için çeşitli miktarlarda birden fazla katkı maddesi dondurma içerisinde yer alabilir. Tarım ve Gıda Bakanlığı’nın izin verdiği katkı maddeleri insan sağlığı açısından tehlikesizdir. Çoğu üreticinin dondurma içerisine ne koyduğunu bilemiyoruz. Küçük üreticinin denetimleri de bir problem yaşandıktan sonra yapılıyor. O nedenle dondurma alacaksak bildiğimiz, güvendiğimiz üreticilerden almalıyız" ifadelerini kullandı.