Donald Trump'ın kızı Tiffany Trump'tan olay fotoğraflar! Mayosuyla yakalandı
ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı denilince herkesin aklına İvanka Trump geliyor. Ancak Trump'ın Instagram fenomeni kızı Tiffany Trump'ı pek bilen yok. Zaten o da hangi işe el atsa başarılı olamamış birisi. Şimdilerde ise bir Instagram ünlüsü... Babası koronavirüse yakalanıp seçim telaşına düşmüşken o tatilde mayosuyla yakalandı...
ABD'nin dört bir yanını seçim telaşı sardı. Özellikle de yeniden aday olan şu anki başkan Donald Trump ile rakibi Joe Biden arasındaki mücadele giderek kızışıyor. Trump, koronavirüse yakalandı ancak rakibinden 17 puan geride olduğu için tedaviyi kısacık tutup mitingden mitinge koşuyor. Ancak Trump'ın küçük kızı Tiffany, sahillerde gününü gün ediyor.
Kısa bir süre önce koronavirüse yakalanıp tedavi gören Donald Trump'ın küçük kızı Tiffany ise hayatın keyfini çıkarıyor.
Trump'ın, oyuncu Marla Maples ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen küçük kızı Tiffany Trump, önceki gün Malibu'da bir grup arkadaşıyla yeni yaşını kutlarken görüntülendi.
24 yaşındaki Tiffany Trump, günün büyük bölümünü bir yandan yüzmenin ve güneşlenmenin diğer yandan da arkadaşlarıyla sohbet etmenin keyfini çıkararak geçirdi.