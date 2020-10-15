Donald Trump'ın kızı Tiffany Trump'tan olay fotoğraflar! Mayosuyla yakalandı

ABD'nin dört bir yanını seçim telaşı sardı. Özellikle de yeniden aday olan şu anki başkan Donald Trump ile rakibi Joe Biden arasındaki mücadele giderek kızışıyor. Trump, koronavirüse yakalandı ancak rakibinden 17 puan geride olduğu için tedaviyi kısacık tutup mitingden mitinge koşuyor. Ancak Trump'ın küçük kızı Tiffany, sahillerde gününü gün ediyor.