Donald Trump, Survivor yıldızı ve kadın televizyoncuyla 'derin devlet'e fuhuş tuzağı kurmuş!
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın 'düşmanlarını' ve 'derin devlet' çalışanlarını ortaya çıkarmak için kadınlarla tuzak kurduğu ortaya çıktı. Trump'ın, kulandığı kadınlardan birisi Survivor yarışmalarıyla ünlenmiş bir isim... Bir diğeri ise başarılı bir televizyon sunucusu...
Kendisi porno yıldızıyla yaşadığı yasak aşk nedeniyle zor günler geçiren ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın, kendisinin geleceği için tehlikeli gördüğü isimlere yönelik operasyonu ifşa oldu. New York Times’a göre, Trump’ın iktidarı sırasında başkana karşı çalışan bir “derin devleti” kökten sökmek için bazı kadınlar “tuzak” olarak kullanıldı. Kadınların görevi hedefteki kişileri “baştan çıkarıp”, Trump aleyhinde konuştukları anları kaydetmekti.
ABD’de New York Times (NYT) gazetesi bir önceki başkan Donald Trump ile ilgili müthiş bir iddiada bulundu. NYT’ye göre, başkanlığı sırasında Trump’a karşı çalışan derin devleti ortadan kaldırmak için bazı kadınlar “tuzak” olarak kullanıldı.
Adı birçok kez Trump ile anılan “Blackwater” adlı güvenlik şirketinin kurucusu Erik Prince, söz konusu “operasyonu” yürütmesi için İngiltere’nin istihbarat teşkilatı MI6’ın eski bir ajanı olan Richard Seddon adlı İngiliz ile çalıştı.
Seddon, 2016’da “Survivor” programında yarışmacı olan Rus poker oyuncusu Anna Khait ve Teksaslı “gazeteci” Tarah Price’ın aralarında bulunduğu bir grup kadını bu iş için “tuttu”. (FOTO: Anna Khait)