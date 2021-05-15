Donald Trump, Survivor yıldızı ve kadın televizyoncuyla 'derin devlet'e fuhuş tuzağı kurmuş!

Kendisi porno yıldızıyla yaşadığı yasak aşk nedeniyle zor günler geçiren ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın, kendisinin geleceği için tehlikeli gördüğü isimlere yönelik operasyonu ifşa oldu. New York Times’a göre, Trump’ın iktidarı sırasında başkana karşı çalışan bir “derin devleti” kökten sökmek için bazı kadınlar “tuzak” olarak kullanıldı. Kadınların görevi hedefteki kişileri “baştan çıkarıp”, Trump aleyhinde konuştukları anları kaydetmekti.