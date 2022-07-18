Domuz giremez oldu! Ordulu fındıkçı Karadeniz zekasıyla öyle bir şey yaptı ki...
ORDU'da fındık üreticisi, domuzlardan korunmak için düzenek kurdu. İşte Karadeniz zekasını konuşturan üreticinin bahçesinde dikkat çeken o düzeneği...
Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’nde yaşayan Necdet Pala 20 dönüm fındık arsası bulunan Necdet Pala, yıllarca bahçesinin üst kısmında bulunan ormanlık alandan girerek, mahsulüne zarar veren domuzlardan bıktı.
Sezonda bahçede geceleri nöbet tutan, aydınlatma sistemi yapan Pala, olumlu bir sonuç alamayınca Karadenizli zekasını kullandı.
Bahçe içerisine yanıp sönen renkli led lambalar yerleştirmeye karar veren, bunların yanında çakar lambalar ve alarm sistemi kurma isteyen Pala, elektrik ustasından destek alarak, fındık bahçesini farklı bir boyuta taşıdı.
Bahçe içerisindeki 50 adet led lamba, bir adet alarm sistemi ve çakar lambalar bulunan Pala, 5 yıldır domuzların bahçeye zarar vermediğini, Karadeniz zekasının işe yaradığını belirtiyor.