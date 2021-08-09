'Domuz gibi bakma' deyince Ece Üner hemen bıraktı! İtirafları şaşırttı: En seksi organ...

‘Ece Üner ile Susma’da ekrana haksızlıkları getireceksin. O ‘anne kedi’ neye dönüşecek?

Aslana mı kaplana mı dönüşür, bilemiyorum. Benim içimden nasıl bir Ece çıkacak ben de merak ediyorum. Bunu Güneş’i doğurduğumda yaşadım. İçimden yepyeni bir Ece çıktı, tanımadığım ama çok sevdiğim bir Ece... Bu programda da aynı hissiyat içindeyim.



Ana haber bülteni sunuyordun. Birçok habercinin gıpta ettiği bu koltuğu bırakıp ‘reality show’a başlamaya neden karar verdin?

Türkiye’de bir ana haber bülteni egosu var ama ben ana haber egomu öldürdüm.