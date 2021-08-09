'Domuz gibi bakma' deyince Ece Üner hemen bıraktı! İtirafları şaşırttı: En seksi organ...
Show TV'den ayrılıp Kanal D'ye geçen Ece Üner yaptığı açıklamalarla olay oldu.
Ana haber bülteninde yaptığı çarpıcı yorumlarla sık sık gündem olan 40 yaşındaki spiker Ece Üner, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuştu. 'Ece Üner ile Susma' programıyla ekrana dönüş yapmaya hazırlanan Üner, itirafıyla şaşırttı.
Sosyal medyada viral olan videolarına bir daha göz attım. Göründüğün kadar ‘atarlı’ mısın?
Duruma göre değişiyor.
Nedir o durumlar?
Bir canlının haksızlığa uğradığını gördüğüm an anne kedi gibi kabarıyorum. Beş katıma çıkıyorum. Bu fıtratımda var.
‘Ece Üner ile Susma’da ekrana haksızlıkları getireceksin. O ‘anne kedi’ neye dönüşecek?
Aslana mı kaplana mı dönüşür, bilemiyorum. Benim içimden nasıl bir Ece çıkacak ben de merak ediyorum. Bunu Güneş’i doğurduğumda yaşadım. İçimden yepyeni bir Ece çıktı, tanımadığım ama çok sevdiğim bir Ece... Bu programda da aynı hissiyat içindeyim.
Ana haber bülteni sunuyordun. Birçok habercinin gıpta ettiği bu koltuğu bırakıp ‘reality show’a başlamaya neden karar verdin?
Türkiye’de bir ana haber bülteni egosu var ama ben ana haber egomu öldürdüm.
Sebep?
Kendi şartlarımda, kadın haklarına, hayvan haklarına, haksızlığa uğrayanlara dair söylenebilecek her şeyi söyledim. Peki ne oldu? Bir süre sonra iki kelime edip kafamı öbür kameraya çevirmek bana yetmemeye başladı. Ana haberin de bir süresi var. Ben işi, tanıtımlarda da gördüğünüz olaydan sonra,
yani 26 Haziran’da bıraktım.