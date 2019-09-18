Domuz bağı ile öldürülen Suriyeli anne-kız cinayetini 8 yaşındaki çocuk aydınlatacak
BURSA'da 28 yaşındaki Suriyeli Ali Hattab, eşi Hayat Meşail (29) ile kayınvalidesi Sabah Meşail’i (61), arkadaşıyla birlikte domuz bağı ile öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada suçlamaları reddetti. Mahkeme, bir sonraki duruşmada çifte cinayet sırasında evde olan 8 yaşındaki oğlunu tanık olarak dinleyecek.
Korkunç olay, Nisan ayında Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, 4 katlı apartmanın giriş katından gelen çığlık sesleri üzerine polisi aradı. Adrese gelen polis ekipleri, kapısı açık olan daireye girdiği sırada bir kişi pencereden atlayarak, kaçtı. Polis, evde el ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış, ağzı ve burnu koli bandıyla bantlanmış kadın cesedi buldu.
Eşi ve arkadaşı çıktı
=Yapılan detaylı aramada ise, üzeri parke parçaları, halı ve valiz gibi eşyalar ile kapatılmış, yine el ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış, ağzı bantlı ikinci kadın cesedini bulundu. Kadınların Suriye uyruklu Hayat Meşail ve annesi Sabah Meşail olduğu belirlendi. Görgü tanıklarının ifadelerinden anne- kızın katil zanlılarının Hayat Meşail'in eşi Ali Hattab ve arkadaşı Khaled Jarad (21) olduğu ortaya çıktı.
Ziynet eşyaları üzerinde bulundu
Üzerinden eşi Hayat Meşail'e ait 12 bin 400 TL ile 5 bin TL değerindeki altınlar çıkan Ali Hattab ve arkadaşı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.