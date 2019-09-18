Domuz bağı ile öldürülen Suriyeli anne-kız cinayetini 8 yaşındaki çocuk aydınlatacak

Eşi ve arkadaşı çıktı

=Yapılan detaylı aramada ise, üzeri parke parçaları, halı ve valiz gibi eşyalar ile kapatılmış, yine el ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış, ağzı bantlı ikinci kadın cesedini bulundu. Kadınların Suriye uyruklu Hayat Meşail ve annesi Sabah Meşail olduğu belirlendi. Görgü tanıklarının ifadelerinden anne- kızın katil zanlılarının Hayat Meşail'in eşi Ali Hattab ve arkadaşı Khaled Jarad (21) olduğu ortaya çıktı.