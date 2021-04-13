Dominik'ten dönüp evlilik yoluna giren Öykü Çelik'in yüzüğü 'Gök taşı kadar'
Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasından elenmesiyle Türkiye'ye dönen Öykü Çelik, döner dönmez sevgilisi İsmail Berhan'dan evlilik teklifi aldı.
Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasından elenen Öykü Çelik, Dominik'ten Türkiye'ye döndü ve bir sürprizle karşılaştı. Çelik, sevgilisi İsmail Berhan'dan evlilik teklifi aldı ve evlilik yolunda ilk adımı attı.
Geçtiğimiz günlerde de Öykü Çelik-İsmail Berhan çifti, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Çelik, yeni projesi olduğunu ifade etti.
33 yaşındaki ünlü oyuncu, konuyla ilgili, "Bir dizi var ama kesinleşsin, öyle söyleyeyim" dedi. Setleri özlediğini de dile getiren Öykü Çelik, "Ben setlerle yaşadım hep, hayatım boyunca. İnsan mesleğini özlüyor tabii ki" ifadelerini kullandı.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, sevgilisi İsmail Berhan'ın evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Çelik, "Böyle bir şey bekliyor muydunuz?" sorusuna, "Evlilik teklifini biraz daha yaza doğru düşünüyordum ama böyle oldu" şeklinde yanıt verdi.