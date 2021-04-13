33 yaşındaki ünlü oyuncu, konuyla ilgili, "Bir dizi var ama kesinleşsin, öyle söyleyeyim" dedi. Setleri özlediğini de dile getiren Öykü Çelik, "Ben setlerle yaşadım hep, hayatım boyunca. İnsan mesleğini özlüyor tabii ki" ifadelerini kullandı.