Domatesli pilav tarifi vazgeçilmez tat!
Sofralarımızın baş tacı olan pilavın domatesli lezzeti de bir başka olur. Sizler için enfes bir domatesli pilav tarifi hazırladık. İşte malzemeler ve yapılışı!
Malzemeler
3 adet büyük boy domates
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı pirinç
1,5 su bardağı sıcak tavuk suyu
3 damla limon suyu
1/2 tatlı kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
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Pilav yapımında kullandığınız domatesin de su saldığını hesaba katmayı unutmayın.
Yapılışı
Ortadan ikiye kesip uç kısımlarını aldığınız domatesleri rendenin ince kısmıyla rendeleyin.
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Tereyağını, yanmaz-yapışmaz tabanlı geniş bir pilav tenceresinde zeytinyağı ilavesiyle kızdırın.
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Rendelenmiş domatesleri ekleyip kısık ateşte kavurmaya başlayın. Bol suda yıkadığınız pirinçlerin fazla suyunu süzdürün.
Kavrulmakta olan rendelenmiş domateslere pirinçleri ekleyip şeffaf bir görünüm alana kadar kavurma işlemini sürdürün.
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