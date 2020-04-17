Domatesli pilav tarifi vazgeçilmez tat!

Rendelenmiş domatesleri ekleyip kısık ateşte kavurmaya başlayın. Bol suda yıkadığınız pirinçlerin fazla suyunu süzdürün.

Kavrulmakta olan rendelenmiş domateslere pirinçleri ekleyip şeffaf bir görünüm alana kadar kavurma işlemini sürdürün.