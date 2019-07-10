Domates tarlasında Hint keneviri ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Domates tarlasında Hint keneviri ele geçirildi

İzmir’in Menemen ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda domates tarlasına ekili vaziyette 2 bin 792 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Domates tarlasında Hint keneviri ele geçirildi - Sayfa 1

Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Hatundere Mahallesi Yayla Ovası mevkisindeki bir domates tarlasında Hint keneviri ekildiğini tespit etti.

14
Domates tarlasında Hint keneviri ele geçirildi - Sayfa 2

Tarlayı takibe alan ekipler, operasyon yaptı. Baskında, ovadaki bir domates tarlası içerisinde gizlenmiş şekilde toplanmaya hazır 2 bin 792 kök Hint keneviri ele geçirildi.

24
Domates tarlasında Hint keneviri ele geçirildi - Sayfa 3

Hatundere’de oturduğu tespit edilen şüpheli E.K yakalanarak gözaltına alındı. 

34
Domates tarlasında Hint keneviri ele geçirildi - Sayfa 4

Tarlada yapılan incelemeler neticesinde ele geçirilen Hint kenevirleri toplandı ve ilçe jandarma ekiplerince imha edildi. Gözaltına alınan E.K., jandarmadaki ifadelerinin ardından adliye sevk edildi .

44