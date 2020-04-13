Domates diyeti nasıl yapılır 3 günde 3 kilo verdiriyor!
Bu diyet 3 günde 3 kilo verdiriyor. Sağlık açısından birçok faydası bulunan domates diyeti ile nasıl zayıflanır? Domates diyeti listesinde neler var? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizin içeriğinden bulabilirsiniz.
İstediğiniz kiloya kavuşmak için kısa bir süreye ihtiyacınız varsa domates diyeti tam size göre. Sürekli olarak uygulamamak şartıyla deneyebileceğiniz domates diyeti ile kilo vermeye başlayabilirsiniz.
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Domates diyeti listesi
Kahvaltı
2 adet orta büyüklükte domates ve 1 adet yeşil biberli söğüş salata.
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Öğlen:
1 kase dolusu 2-3 yaprak marul, 1 tane yeşil biber ve domatesli salata.
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Ara öğün:
1 bardak kuru naneli, taze sıkılmış domates suyu
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