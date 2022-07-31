Domagoj Vida'nın yeni takımı belli oldu imzayı attı!

Dinamo Kiev'den 2018 yılında bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan 33 yaşındaki Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK ile sözleşme imzaladı. Domagoj Vida, ortaya atılan iddiaya göre yıllık 1.9 milyon Euro kazanacak.