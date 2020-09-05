Dolunay Soysert'i çileden çıkaran olay! Aracından inip müdahale etti
ETİLER'de ters yönden gelerek aracını park eden kamyon şoförü oyuncu Dolunay Soysert'i çileden çıkarınca olanlar oldu.
Yazın keyfini tatil bölgelerinden Instagram'a attığı fotoğraflarla epey çıkardığı düşünülen başarılı oyuncu Dolunay Soysert, geçtiğimiz günlerde Etiler'de aracının içinde objektiflere yansıdı.
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Soysert, kameraların objektifine takıldığı anda ters yönden gelen bir kamyonla kafa kafaya kaldı ve başarılı oyuncu, kamyon şoförünün hatasına rağmen yol verdi.
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Fakat ters yönden gelen kamyonun her şey yolundaymış gibi park edip malzeme indirdiğini görünce sinirlendi.
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Bir süre aracında sabırla bekleyen Dolunay Soysert, malzeme indirenlerin işi ağırdan aldığını görünce daha fazla dayanamadı ve aracından inerek olaya müdahale etmek istedi.
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