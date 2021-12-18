Dolunay dizisinin Burak'ı Armağan Zengin kimdir ve kaç yaşında? İşte ünlü oyuncunun hayatı
Dolunay dizisinde Burak rolü dikkatleri üzerine çeken Armağan Zengin, pek çok dizide ve projede yer aldı. Halen Devlet Tiyatroları oyuncularından olan Armağan Zengin, özellikle Azerbaycan’da büyük bir hayran kitlesine sahip. Peki, Armağan Zengin kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Armağan Zengin hakkında merak edilenler...
Devlet Tiyatrosu oyuncularından Armağan Zengin, yer aldığı dizi ve projelerle gündeme geliyor. Son olarak Dolunay dizisinde Burak rolü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Armağan Zengin Azerbaycan'da da büyük ilgi görüyor. Peki, Armağan Zengin kimdir? İşte Armağan Zengin’in biyografisi…
Türk oyuncu Armağan Zengin, İzmir’de dünyaya geldi.
TV, sinema projeleri ile devlet tiyatrosu oyunlarında sahne alan Armağan Zengin, akustik konserlerde de yer alıyor.
Ayrıca sunuculuk ve seslendirme de yapan oyuncu, gitar, piyano, gan/kulak ve drama dersleri de veriyor. 3 üniversite 1 master bitiren Zengin; Türkçe dışında İngilizce ve İspanyolca dillerini de bilmektedir. 2010 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, akustik konserlerde sahne de almaktadır.