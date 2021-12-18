Dolunay dizisinin Burak'ı Armağan Zengin kimdir ve kaç yaşında? İşte ünlü oyuncunun hayatı

Ayrıca sunuculuk ve seslendirme de yapan oyuncu, gitar, piyano, gan/kulak ve drama dersleri de veriyor. 3 üniversite 1 master bitiren Zengin; Türkçe dışında İngilizce ve İspanyolca dillerini de bilmektedir. 2010 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, akustik konserlerde sahne de almaktadır.