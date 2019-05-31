Dolmalık biber deyip geçmeyin inanılmaz faydaları bulunuyor

Çiğ olarak tüketilebilen ve toz hale getirilerek baharat olarak da kullanılabilen dolmalık biber, vücuttaki tüm toksinleri idrar yolu ile atmamıza yardımcı olur. Ayrıca bu biber türü, düşük kalorilidir. Peki dolmalık biberin diğer faydaları nelerdir?