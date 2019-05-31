Dolmalık biber deyip geçmeyin inanılmaz faydaları bulunuyor
Dolması lezzetle yenilen ve sarı, yeşil ve kırmızı renkleri bulunan dolmalık biberin faydalarının ne olduğunu biliyor muydunuz? İşte dolmalık biberin daha önce hiç duymadığınız faydaları...
Ülkemizde kurutulup kışa hazırlık yapılan, Amerika'da ise meşhur bir sosa lezzet veren dolmalık biberin insan vücuduna inanılmaz faydaları bulunuyor. Turşusu ve yemeği tüketilen dolmalık biber, içerdiği C vitamini sayesinde güçlü bir antioksidan özelliğe sahiptir.
Çiğ olarak tüketilebilen ve toz hale getirilerek baharat olarak da kullanılabilen dolmalık biber, vücuttaki tüm toksinleri idrar yolu ile atmamıza yardımcı olur. Ayrıca bu biber türü, düşük kalorilidir. Peki dolmalık biberin diğer faydaları nelerdir?
Anemi önleyici: B vitamini kompleksi bakımından zengin olan biber dolması, kırmızı kan hücrelerinin artmasını sağlar. Demir eksikliğine iyi gelen biber dolması, anemi hastalığını önler.
Hamilelerin ihtiyacını giderir: Hamilelik sürecinde bebeğin gelişimi ve hamile olan kadının hormonlarını düzenlemesi için folat maddesine ihtiyaç duyulur. Biber dolması folat maddesini karşılamada etkili bir besindir.