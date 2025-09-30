BIST 10.959
DOLAR 41,58
EURO 48,85
ALTIN 5.100,42

Dolgum ve estetiğim yok demişti! Güzel oyuncunun eski kareleri ortalığı karıştırdı...

|
Dolgum ve estetiğim yok demişti! Güzel oyuncunun eski kareleri ortalığı karıştırdı...

Kara Sevda dizisiyle tanınan Hazal Filiz Küçükköse'nin estetiksiz halleri ortaya çıktı. Ünlü oyuncu yüzünden herhangi bir işlem olmadığını söylemişti. Eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Dolgum ve estetiğim yok demişti! Güzel oyuncunun eski kareleri ortalığı karıştırdı... - Resim: 1

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Küçükköse, bir magazin muhabirinin estetik sorusuna,"Botoks yok, dolgu, yok, hiçbiri yok, bunlara estetik zaten diyemem. Şu an hiçbiri yok yani" yanıtını verdi.

16
Dolgum ve estetiğim yok demişti! Güzel oyuncunun eski kareleri ortalığı karıştırdı... - Resim: 2

ESKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI

Fakat bu açıklamalar sonrasında Hazal Filiz Küçükköse'nin eski fotoğrafları ortaya çıktı. Estetiksiz halini görenler güzel oyuncuyu tanıyamadı. Bazı kullanıcılar, "Bakışlarını da değiştiren estetikçisine saygılar" gibi yorumlar yaptı.

26
Dolgum ve estetiğim yok demişti! Güzel oyuncunun eski kareleri ortalığı karıştırdı... - Resim: 3
36
Dolgum ve estetiğim yok demişti! Güzel oyuncunun eski kareleri ortalığı karıştırdı... - Resim: 4

Hazal Filiz Küçükköse’nin Oynadığı Diziler

Mehmed: Bir Cihan Fatihi / Melike / 2018 
Rüya / Elif / 2017 
Kara Sevda / Zeynep Soydere / 2015-2016
Günahkar / Aslıhan / 2014
Uçurum / 2012 
Ustura Kemal / Kalisto / 2012 
Kalbim Seni Seçti / Ada / 2011
Beni Affet / Leyla Adalı / 2011
Deniz Yıldızı / 2009-2012

46