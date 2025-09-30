Dolgum ve estetiğim yok demişti! Güzel oyuncunun eski kareleri ortalığı karıştırdı...
Kara Sevda dizisiyle tanınan Hazal Filiz Küçükköse'nin estetiksiz halleri ortaya çıktı. Ünlü oyuncu yüzünden herhangi bir işlem olmadığını söylemişti. Eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Küçükköse, bir magazin muhabirinin estetik sorusuna,"Botoks yok, dolgu, yok, hiçbiri yok, bunlara estetik zaten diyemem. Şu an hiçbiri yok yani" yanıtını verdi.
ESKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI
Fakat bu açıklamalar sonrasında Hazal Filiz Küçükköse'nin eski fotoğrafları ortaya çıktı. Estetiksiz halini görenler güzel oyuncuyu tanıyamadı. Bazı kullanıcılar, "Bakışlarını da değiştiren estetikçisine saygılar" gibi yorumlar yaptı.
Hazal Filiz Küçükköse’nin Oynadığı Diziler
Mehmed: Bir Cihan Fatihi / Melike / 2018
Rüya / Elif / 2017
Kara Sevda / Zeynep Soydere / 2015-2016
Günahkar / Aslıhan / 2014
Uçurum / 2012
Ustura Kemal / Kalisto / 2012
Kalbim Seni Seçti / Ada / 2011
Beni Affet / Leyla Adalı / 2011
Deniz Yıldızı / 2009-2012