Dolarla maaş krizi! Fotoğraf paylaşıp demediğini bırakmadı: TV8 Masterchef Somer Sivrioğlu isyan etti
TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'le ilgili ortaya atılan iddialara Somer Sivrioğlu yanıt verdi.
Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te bu sefer yarışmacılar arasında değil jüriler arasında gerilim yaşandığı öne sürülmüştü. Jüri üyeliğini Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yaptığı Masterchef Türkiye'de geçtiğimiz gün bir maaş krizi patlak vermişti.
Ünlü şeflerin maaş konusunda anlaşamadığı hatta Mehmet Yalçınkaya'nın rest çektiği öne sürülmüştü.
Somer Şef'in dolarla maaş aldığını öğrenen Mehmet Şef yapımın kapısına dayandığı iddiası sosyal medyayı karıştırmıştı.
İddialara göre Somer Şef bu krizden sonra programdan ayrılmayı düşündüğü konuşuluyordu.