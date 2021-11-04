Dolarla maaş krizi! Fotoğraf paylaşıp demediğini bırakmadı: TV8 Masterchef Somer Sivrioğlu isyan etti

Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te bu sefer yarışmacılar arasında değil jüriler arasında gerilim yaşandığı öne sürülmüştü. Jüri üyeliğini Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yaptığı Masterchef Türkiye'de geçtiğimiz gün bir maaş krizi patlak vermişti.