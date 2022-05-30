Doların yükselişinden yakınan Bahar Candan'ın hesabındaki işte o para! Görenin ağzı açık kaldı

Her söylediğiyle gündeme gelen Bahar Candan daha önceki paylaşımında da Dubai'ye seyahatinde kendisine eşlik edecek arkadaşta bulunacak kriterleri şu teklifle " Dubai'ye benimle gelecek arkadaş arıyorum. 18-23 yaş, 170 cm üzeri 56-60 kg görünüşündeki kızlar 7 yıldızlı otel, benimle Businessclas uçma ayrıcalığıyla her gün 300 dolar toplamda 6 gün hemen başvurun" duyurmuştu.