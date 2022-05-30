Doların yükselişinden yakınan Bahar Candan'ın hesabındaki işte o para! Görenin ağzı açık kaldı
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan, sosyal medya gündeminden düşmeyen Bahar Candan "Dolar sürekli yükseliyor. Dolar milyoneri olamıyorum arkadaşlar. Ne yapmalıyım? diyerek hesabındaki 11.008.347,84 parayı paylaştı..
Adını stil yarışmasıyla duyuran, her söylediği ile gündemde kalmayı başaran Bahar Candan bu sefer de doların yükselişinden yakındı.
Bahar Candan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hesabındaki 11.008.347,84 dudak uçuklatan parayı paylaştı ve biz fakir miyiz? dedirtti.
Her söylediğiyle gündeme gelen Bahar Candan daha önceki paylaşımında da Dubai'ye seyahatinde kendisine eşlik edecek arkadaşta bulunacak kriterleri şu teklifle " Dubai'ye benimle gelecek arkadaş arıyorum. 18-23 yaş, 170 cm üzeri 56-60 kg görünüşündeki kızlar 7 yıldızlı otel, benimle Businessclas uçma ayrıcalığıyla her gün 300 dolar toplamda 6 gün hemen başvurun" duyurmuştu.
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Bahar Candan, attığı lüks paylaşımlarla da dikkat çekmeyi başarıyor.