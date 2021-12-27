Doların düşmesi sonrası Hyundai'den büyük indirim! Fiyatlar yüzde 40 düştü
Döviz kurunun dibe vurmasından sonra Güney Koreli otomotiv devi Hyundai fiyatlarında güncelleme yaptı. Hyundai model arabalarına yüzde 40'a varan büyük bir indirim geldi.
Dolar kurunun 18 liraya tırmanmasından sonra otomobil fiyatlarında büyük bir zam meydana gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrasında dolar 11 liraya kadar gerilerken indirim haberleri de art arda gelmeye başladı.
Sıfır otomobil fiyatlarına ilk indirimler Opel, Citroen, Peugeot ve Hyundai firmalarından geldi. Citroen, Opel ve Peugeot tüm modellerine ortalama yüzde 10-11 indirim yaparken, Hyundai rekora koşarak fiyatları neredeyse yüzde 40 oranında indirdi. Ancak yeni fiyatlar yine de birkaç ay öncesini aratıyor.
Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, paylaştığı son fiyat tablosunda bir önceki tabloya göre büyük farklar bulunuyor.
Hyundai i10'nun yeni fiyatları ise şöyle:
1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel liste fiyatı 244 bin 700 TL'den 240 bin 700 TL'ye,