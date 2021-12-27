Doların düşmesi sonrası Hyundai'den büyük indirim! Fiyatlar yüzde 40 düştü

Sıfır otomobil fiyatlarına ilk indirimler Opel, Citroen, Peugeot ve Hyundai firmalarından geldi. Citroen, Opel ve Peugeot tüm modellerine ortalama yüzde 10-11 indirim yaparken, Hyundai rekora koşarak fiyatları neredeyse yüzde 40 oranında indirdi. Ancak yeni fiyatlar yine de birkaç ay öncesini aratıyor.