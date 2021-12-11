Dolar ve Euro ile elbise tasarladı! Genç modacı defileyi salladı

Gelişmekte olan ekonomilerin bu hedefleri yakalayabilmesi gerektiğini ifade eden Tüzmen, "Gelişmiş ekonomiler de önlemleri daha iyi alabildiklerini söylüyorlar ama onlar da bu taahhütleri yerine getiremediler. İnşallah bu hedefe ulaşma aşamasına geleceğiz. Ülkeler biraz daha özveriyle bu konulara ağırlık verirse biz bu işin üstesinden geliriz" diye konuştu.