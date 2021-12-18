Dolar son durum 17 TL'ye dayandı Pelin Karahan 'Tereyağı bile 2 kere zamlanmış' dedi
TRT1 Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin başarılı oyuncusu Pelin Karahan'dan dikkat çeken dolar yorumu... Pelin Karahan doların 17 TL'ye dayanması ve döviz kurunun her geçen gün yükselmesine ilişkin 'Tereyağı bile 2 kez zamlanmış' diyerek eskisi gibi yurtdışına gidemeyeceklerini artık bunun bir hayal olduğunu ifade etti.
Son olarak Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde rol alan oyuncu Pelin Karahan eşiyle alışveriş yaparken görüntülendi. Sorulan sorulara içtenlikle cevap veren Pelin Karahan, doların artışı ile ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.
Rol aldığı TRT 1 dizisi Kıbrıs Zafere Doğru dizisi ile adından söz ettiren oyuncu Pelin Karahan eşi Bedri Güntay ile alışveriş yaparken gazetecilere yakalandı.
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu artan döviz kuru ile ilgili konuştu.
Dikkat çeken dolar yorumu
Doların yükselişi ile ilgili Pelin Karahan, şunları ifade etti: