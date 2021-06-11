Dolar kuru neden düşüyor? Altın piyasa uzmanı bu kurdan alın diyor
Türk lirasının dolar karşısındaki dengesiz gidişi yatırımcıları da şaşırdıyor. Ekonomi uzmanları şu an düşmüş haliyle dolar alınmasının şimdi tam zamanı olduğunu söylüyor.
Son yıllarda Türk lirasındaki kayba bağlı döviz kurları rekor yükselişler gösterdi. TL’deki değer kaybının ise ekonomik, siyasi ve jeopolitik olmak üzere birçok sebebi var ve değer kaybına neden olan bu gerekçelerde de henüz bir çözüm sağlanabilmiş değil.
Finansal stratejist Tunç Şatıroğlu şu anki konumunun bir alım fırsatı olduğunu söyleyerek çizelgeyi böyle değerlendirdi: Dünkü düşüşlerin bir kısmı benzer ülke para birimlerindeki düşüşle açıklanabilir ancak bugün de devam ediyor olması bugün yapılan S400 açıklamaları veya başka bir bilmediğimiz haberle ilgili olabilir. Şundan olabilir mi bundan olabilir mi demek anlamlı değil şu anda.
8,32 kritik bir destek. Buranın altında yükseliş bitmiş olur ancak henüz düşüş trendi başladı denemez.
8,03 altında haftalık kapanış olduğunda 21 haftalık Kaufman ortalamasının altına inilmiş olur ve o zaman düşüş trendi başladı diyebiliriz.