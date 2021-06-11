Dolar kuru neden düşüyor? Altın piyasa uzmanı bu kurdan alın diyor

Finansal stratejist Tunç Şatıroğlu şu anki konumunun bir alım fırsatı olduğunu söyleyerek çizelgeyi böyle değerlendirdi: Dünkü düşüşlerin bir kısmı benzer ülke para birimlerindeki düşüşle açıklanabilir ancak bugün de devam ediyor olması bugün yapılan S400 açıklamaları veya başka bir bilmediğimiz haberle ilgili olabilir. Şundan olabilir mi bundan olabilir mi demek anlamlı değil şu anda.