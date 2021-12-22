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Dolar euro çakıldı otomobil fiyatları düştü! İşte 2021'in en ucuz sıfır araçları...

Dolar euro çakıldı otomobil fiyatları düştü! İşte 2021'in en ucuz sıfır araçları...

Döviz kurlarında yaşanan düşüş sonrası indirime giden markalar sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu oldu. Açıklanan listede 500 bin TL'ye kadar olan modeller yer alıyor.

Dolar euro çakıldı otomobil fiyatları düştü! İşte 2021'in en ucuz sıfır araçları...

2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri belli oldu.  Birçok marka döviz kurlarındaki düşüşle birlikte liste fiyatlarında indirime gitmeye başladı. 

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Dolar euro çakıldı otomobil fiyatları düştü! İşte 2021'in en ucuz sıfır araçları...

Markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 500 bin TL'nin altındaki modelleri belli oldu.

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... 

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Dolar euro çakıldı otomobil fiyatları düştü! İşte 2021'in en ucuz sıfır araçları...

VOLKSWAGEN 

Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 387,600 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı 403,300 TL

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Dolar euro çakıldı otomobil fiyatları düştü! İşte 2021'in en ucuz sıfır araçları...

VOLKSWAGEN

Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression

Fiyat 423,900 TL

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