Dolar düştü Demet Akalın yorumu patlattı: Bir uyanıyoruz 5 TL
Dolar son dakika haberlerine göre son durumu 12 bandına kadar geriletip 13'lerde seyretmeye devam ederken ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın yorumu sosyal medyada dikkat çekti. 'Sabah bir uyanıyoruz dolar 5 TL' diyen Akalın, ertesi gün tüm marketlerde fiyat kontrolü yapmaya gideceğinin haberini verdi.
Dolar ve euro kurunda son dakika gelişmelerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide alınacak yeni tedbirleri açıklamasıyla döviz kurunda yaşanan dalgalanma geriledi. 18 lira ile tarihi zirvesini gören dolar, aniden düşüşe geçerek 13 liranın altına kadar geriledi. Dolardaki düşüş sosyal medyanın bir numaralı gündemi haline gelirken, sanat camiasında da yorumlandı.
"Bir uyanıyoruz dolar 5 lira"
Demet Akalın, dolarda yaşanan sert düşüşle ilgili "Bir uyanıyoruz dolar 5 lira" diyerek marketteki fiyatlarını kontrol edeceğini belirtti.
"Sabah marketleri teftişe gidiyorum. Tüm fiyatlar aklımda"
Kurdaki yükselişle birlikte marketlerde yaşanılan fiyat artışına da değinen Akalın "Sabah marketleri teftişe gidiyorum. Tüm fiyatlar aklımda" dedi.
İşte o paylaşım...