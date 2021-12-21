Dolar düştü Demet Akalın yorumu patlattı: Bir uyanıyoruz 5 TL

Dolar ve euro kurunda son dakika gelişmelerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide alınacak yeni tedbirleri açıklamasıyla döviz kurunda yaşanan dalgalanma geriledi. 18 lira ile tarihi zirvesini gören dolar, aniden düşüşe geçerek 13 liranın altına kadar geriledi. Dolardaki düşüş sosyal medyanın bir numaralı gündemi haline gelirken, sanat camiasında da yorumlandı.