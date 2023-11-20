Dolar 45 lira, gram altın 2 bin 700 lira olacak... İslam Memiş'ten şok tahminler...

Altın fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürürken 20 Kasım 2023 günü sabah saatleri itibariyle serbest piyasada gram altın bin 829 liradan satılıyor. Dolar 28.748 liradan, Euro ise 31.40 liradan satılıyor. Dünya piyasalarında ise dolar Fed’in faiz artışlarında sona geldiği düşüncesiyle değer kaybediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten bomba altın ve dolar tahminleri geldi. İşte İslam Memiş'in yeni dolar ve altın tahminleri...