Dolar 45 lira, gram altın 2 bin 700 lira olacak... İslam Memiş'ten şok tahminler...
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu haftanın kazandıranının Borsa olacağını belirterek, altın ve doların alım fırsatı vereceğini söyledi. İslam Memiş'in 2024 yılı için dolar ve altın tahminleri ise dudak uçuklattı. Merkez Bankası Çarşamba günü kaç puan faiz artıracak... İşte olay tahminler...
Altın fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürürken 20 Kasım 2023 günü sabah saatleri itibariyle serbest piyasada gram altın bin 829 liradan satılıyor. Dolar 28.748 liradan, Euro ise 31.40 liradan satılıyor. Dünya piyasalarında ise dolar Fed’in faiz artışlarında sona geldiği düşüncesiyle değer kaybediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten bomba altın ve dolar tahminleri geldi. İşte İslam Memiş'in yeni dolar ve altın tahminleri...
Bu hafta altın ve döviz değil borsa kazanır
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK), perşembe günü saat 14.00’de Kasım ayı faiz kararını açıklayacağını belirten İslam Memiş, "TCMB’den 250 baz puan faiz artırımı bekliyorum. Faiz kararı sonrasında döviz kurları, altın ve gümüş fiyatlarında hafif gerileme, borsa da ise yükseliş bekliyorum. Yani, bu hafta döviz ve altın değil, borsa değer kazanır." tahmininde bulundu.
Dolar 45 lira olacak!
Doların geçen haftayı 28,67 lira seviyesinden tamamladığını hatırlatan İslam Memiş, "Dolar/TL kurunda yol haritamız aynı 29,70 lira seviyesi kapanış, 2024’de zirve 45 lira. Döviz ile ticaret yapanlar ona göre karar vermeli." dedi.
Gram altın bu hafta alım fırsatı verir
Gram altının fizikî tarafta bin 875 lira seviyesinden kapanış yaptığını hatırlatan İslam Memiş, "1.850-1.875 lira aralığını takip edeceğim. Bu hafta yine alım fırsatı verir." dedi.