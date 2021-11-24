Dolar 13 lirayı Euro 15 lirayı aştı! 'Çok güzel batıyoruz' deyip ünlüler isyan etti

Türk Lirası her saniye erimeye devam ediyor. Güne 11.40 lira seviyelerinde başlayan dolar, saat 11:15'te 12 lirayı aştı. Dolar saat 15:30 itibariyle itibariyle ise 13.40 lirayı görerek yeni bir rekor kırdı. Euro da 15 lirayı aşarak yeni bir rekor kırdı.



İşte ünlülerin tepkileri...