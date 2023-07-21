Dolandırıldığını iddia ederek mahkemenin yolunu tutmuştu! CZN Burak'ın babasından şoke eden sözler: Annesinin genlerini almış
Sosyal medya fenomeni CZN Burak, babası tarafından dolandırıldığını belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. Ünlü fenomenin babası İsmail Özdemir iddialar sonrası açıklama yaparak "Annesinin genlerini almış" dedi.
CZN Burak, dolandırıldığını belirterek babası hakkında suç duyurusunda bulundu. Babasıyla arasındaki tüm ilişkiyi koparan CZN Burak, garajındaki araçları satıp sermaye yapıp kendi lokantasını açmaya karar verdi.
Tek başına yeni bir sayfa açmak için kolları sıvayan CZN Burak, babası tarafından isim haklarının satıldığını öğrenince mahkemenin yolunu tuttu. Çağlayan Adliyesi'nde görülecek ilk duruşma ise eylül ayında.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda da İstanbul'da Vadi İstanbul'dan başka şubesinin olmadığını sık sık belirten CZN Burak, "Lütfen ismimi, resmimi korsan kullanan emek hırsızlarına itibar etmeyin" diyerek uyarıda bulundu.
Hataylı olan CZN Burak'ın deprem bölgesine yaptığı yardımlar nedeniyle babasıyla ters düştüğü öğrenilmişti.