Dolandırıcılıkla suçlanan Elçin Sangu'dan açıklama geldi! Belgeler ile konuştu...
Ünlü oyuncu Elçin Sangu'nun Beykoz'daki villasının tadilatını yaptığını öne süren Hakan Balı, 92 bin TL'lik alacağını tahsil edemediği iddiasıyla dava açtı.
İnşaat işçisinin Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında anlattıkları magazin gündemine bomba gibi düşerken, Sangu ise yaptığı açıklamada ödemelerin belgeli olduğunu ve bilirkişi raporlarının da kendilerini desteklediğini savundu.
İnşaat işçisi Hakan Balı, Elçin Sangu'nun Beykoz'daki villasında yaptığı tadilat işi için 92 bin lira alacağını tahsil edemediğini öne sürerek mahkemeye başvurdu.
Hakan Balı, dava açma niyetini ilettikten sonra hesabına 21 bin TL gönderildiğini ve bu parayı avukatına danışarak iade ettiğini belirtti.
Elçin Sangu, sosyal medyada yaptığı açıklamada ödemelerin belgelerle yapıldığını, bilirkişi kurulunun sonuçlarının olduğunu ve kendi polis taleplerinin bulunduğunu ifade etti.
Ünlü oyuncu Elçin Sangu'nun Beykoz'daki villasındaki tadilat işini yaptığını belirten Hakan Balı, 92 bin lira alacağını tahsil edemediğini öne sürerek mahkemeye başvurdu.