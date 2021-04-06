Dolandırıcıların kralı Güney Zobu hayatını kaybetti! Süleyman Demirel'i otelde...
80'lı yıllara damga vuran ve fötr şapkasıyla akıllara kazınan 'Dolandırıcı Raki' lakaplı Güney Zobu hayatını kaybetti.
Güney Zobu, General Hasan Rıza Zobu’nun torunu, Moskova Büyükelçisi Şemsettin Zobu’nun oğlu, iş insanı Kuzey Zobu’nun ağabeyi, oyuncu Melike Zobu’nun da babasıydı. Ancak onu ünlü yapan akrabaları değil bizzat kendisiydi.
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1980’li yıllarda dolar taşımanın yasak olduğu günleri, kendi yoluyla kazanç kapısına dönüştürmüştü.
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‘Sülün Osman’ lakaplı Osman Ziya Sülün’den sonra ülkenin en büyük dolandırıcısı olarak anılıyordu.
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Hedefinde, kaçak yollardan döviz almak isteyen milyonerler vardı.
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