Dolandırıcıların kralı Güney Zobu hayatını kaybetti! Süleyman Demirel'i otelde...

Güney Zobu, General Hasan Rıza Zobu’nun torunu, Moskova Büyükelçisi Şemsettin Zobu’nun oğlu, iş insanı Kuzey Zobu’nun ağabeyi, oyuncu Melike Zobu’nun da babasıydı. Ancak onu ünlü yapan akrabaları değil bizzat kendisiydi.