Dolandırıcı aile 400 kişiyi 20 milyon lira çarptı! Paralarla gazino kapatıp dansöz oynattı! Bir de o anları Instagram'da paylaştı
ALMANYA'da ünlü bir ekonomi dergisinin çağrı merkezinde çalışan Hakan Karlıdağ (45), Türkiye'ye kesin dönüş yapıp Balıkesir'e yerleşti. Yabancı ülkelerde yaşayan ve çağrı merkezleri aracılığıyla dolandırılan ekonomistleri, ünlüleri gözüne kestiren Karlıdağ, ailesiyle birlikte şeytani bir sistem kurdu. Şimdiye kadar 400 kişiden yaklaşık 1 milyon Euro toplayan şebekenin bu paralarla Türkiye'de gazino kapatıp, dansözlerle eğlendikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Almanya'da dünyaya gelen Hakan Karlıdağ, ünlü ekonomi dergisi Forbes'in satış ve pazarlama departmanının çağrı merkezini yönetiyordu. Çok iyi derecede Almanca, İngilizce, Fransızca ve Arapça bilen Karlıdağ, çağrı merkezinin yönetirken insanların telefonla ne kadar kolay kandırılabileceğini fark etti.
Hakan Karlıdağ, kısa süre sonra ailesine çok kazançlı bir iş teklifi aldığını söyleyip, ailesini de ikna ederek Türkiye'ye dönüş yaptı. Çalıştığı şirketin telefon datasının bir kopyasını da alan Karlıdağ, Balıkesir Akçay'da bir yazlığa yerleşti.
Dergiye üye olan ünlüleri, borsacıları, ekonomistleri ve ortalama yatırımcıları gözüne kestiren Karlıdağ, derginin internet sitelerine dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıcı reklamlar vererek, 'böyle sorunlar yaşadığınızda bizi arayın' dedi.
Arayanlara kimi zaman kendisini Almanya merkez bankasında yönetici, kimi zaman maliye bakanlığında müfettiş, kimi zaman da mali polis ve avukat olarak tanıttı. Hakan Karlıdağ, güvenini kazandığı kişilere hesaplarının hükümet tarafından kısa süre sonra dondurulacağını, dondurulmadan önce paraların kendi verdiği hesaplara aktarılmasını istedi.