Dolandırıcı aile 400 kişiyi 20 milyon lira çarptı! Paralarla gazino kapatıp dansöz oynattı! Bir de o anları Instagram'da paylaştı

Arayanlara kimi zaman kendisini Almanya merkez bankasında yönetici, kimi zaman maliye bakanlığında müfettiş, kimi zaman da mali polis ve avukat olarak tanıttı. Hakan Karlıdağ, güvenini kazandığı kişilere hesaplarının hükümet tarafından kısa süre sonra dondurulacağını, dondurulmadan önce paraların kendi verdiği hesaplara aktarılmasını istedi.