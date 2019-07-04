Dokuz Eylül Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı'nda kırık tedavileri için yerli çivi üretildi
Dokuz Eylül Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı'nda, uyluk kemiğinin dize yakın kısmında görülen kırıkların tedavi edilmesi için çivi üretildi.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Kemik Kıkırdak Doku Biyoteknoloji Araştırma-Geliştirme Merkezi'nin Tıpsan firmasıyla geliştirdiği DACFİN (Distal Angular Condiler Femoral İntrameduller Nail) ismini verdiği çivi, uyluk kemiğinin dize yakın kısmında oluşan kırıkların daha hızlı ve çabuk iyileşmesinde hastalara umut oldu.
Birden fazla kırıkta kullanılacak olan yerli çivinin hem ameliyat süresini, hem de hastanın iyileşip daha erken ayağa kalkmasını sağlayacağı belirtiliyor.
Merkez Müdürü ve DEÜ Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu, yaptığı açıklamada, ekibinden Doç.Dr. Ahmet Karakaşlı ile birlikte 2013 yılından bu yana biyomekanik ve makine mühendisliği bölümleriyle çalışma yürüttüklerini, çalışmalarını geliştirdikleri çivinin daha sonra patentini aldıklarını belirtti.
TÜBİTAK'ın proje desteğinde bulunduğunu anlatan Havıtçıoğlu, Türk firması TIPSAN ile beraber çalıştıkların 6 ay önce bu çiviyi hastalara uygulamaya başladıklarını ifade etti.