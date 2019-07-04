Dokuz Eylül Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı'nda kırık tedavileri için yerli çivi üretildi

Merkez Müdürü ve DEÜ Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu, yaptığı açıklamada, ekibinden Doç.Dr. Ahmet Karakaşlı ile birlikte 2013 yılından bu yana biyomekanik ve makine mühendisliği bölümleriyle çalışma yürüttüklerini, çalışmalarını geliştirdikleri çivinin daha sonra patentini aldıklarını belirtti.