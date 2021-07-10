'Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ın en utandığı an: Çantanın fiyatını kasada görünce...

"Hayatımda yaptığım en saçma harcama..."

" Hayatımda yaptığım en saçma harcama bir çantayaydı" diyen Özilhan, "Fiyatını kasada öğrendim, utandım" dedi ancak fiyatı açıklamadı. Özilhan lüks hayatı, güzel ve zevkli giyim tarzıyla Instagram'ın en dikkat çeken ünlü kadınlarından biri...