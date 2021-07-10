'Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ın en utandığı an: Çantanın fiyatını kasada görünce...
Doktorlar dizisinin Ela'sı, sosyetik güzel Yasemin Özilhan, hayatında en çok utandığı anlardan birini itiraf etti.
Yıllarca tekrarı bile reyting rekorları kıran Doktorlar dizisinin Ela karakterine hayat veren sosyetik güzel Yasemin Özilhan, Mert Vidinli'nin YouTube kanalına konuk oldu. Ailesi ile birlikte tatil yapan Özilhan, merak edilenleri anlattı. Özilhan, hayatında en utandığı anlardan birini Mert Vidinli'ye itiraf etti.
"Hayatımda yaptığım en saçma harcama..."
" Hayatımda yaptığım en saçma harcama bir çantayaydı" diyen Özilhan, "Fiyatını kasada öğrendim, utandım" dedi ancak fiyatı açıklamadı. Özilhan lüks hayatı, güzel ve zevkli giyim tarzıyla Instagram'ın en dikkat çeken ünlü kadınlarından biri...
İşte Özilhan'ın o açıklamalarından çarpıcı satırlar:
* Küçükken bana 'Pato' diyorlardı. Patates kızartmasını çok sevdiğim için... Hala çok severim.
* Tayt ve tişörtü üstümden çıkarmadan yaşayabilirim. Spordan dolayı bir de rahatlıktan dolayı...