Doktorları değil annelik içgüdüsünü dinledi mucize oldu!

Ancak oğlunun hala hayatta olduğuna dair bir 'içgüdü', Cole’u hastaneden son bir tarama istemeye teşvik etti ve o zaman doktorlar tekrar kalp atışı buldu. Oakley Cole-Fowler adlı bebek nihayet 24 hafta ve üç günlükken 30 Ekim'de sadece 780 gram olarak dünyaya geldi.