Doktorları değil annelik içgüdüsünü dinledi mucize oldu!
İNGİLTERE'nin West Yorkshire bölgesine bağlı Wibsey kentinde yaşayan bir anne, bebeğinin karnında öldüğü söylendikten sonra hayatındaki en büyük mucizeyi yaşadı. Annelik içgüdüsünü dinlemekten vazgeçmeyen Hannah Cole bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi.
27 yaşındaki Hannah Cole adlı İngiliz kadın, 20 haftalık hamileyken suyu geldikten sonra Bradford Kraliyet Hastanesine (BRI) kabul edildi. Doktorlar ertesi gün bebeğinin kalp atışının tespit edilmediğini ve anne karnında öldüğünü söyledi.
Ancak oğlunun hala hayatta olduğuna dair bir 'içgüdü', Cole’u hastaneden son bir tarama istemeye teşvik etti ve o zaman doktorlar tekrar kalp atışı buldu. Oakley Cole-Fowler adlı bebek nihayet 24 hafta ve üç günlükken 30 Ekim'de sadece 780 gram olarak dünyaya geldi.
"Noel mucizem"
Cole tarafından yapılan açıklamada, "Çok stresli bir dönem yaşadım. Bebeğim doğduktan sonra yoğun bakıma alındı. Ancak o benim Noel mucizem” dedi.
"Küçük bir savaşçı"
Cole, oğlunun asıl doğması gereken zaman olan 9 Şubat 2023'e kadar hastanede kalacağını belirterek, “O küçük bir savaşçı. Durumu birkaç aydır inişli çıkışlı” dedi.