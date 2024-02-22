Doktorlar inanamadı! Burnundan 150 canlı kurtçuk çıkarıldı!

Doktorlar böcekleri bir emici ile çıkarmaya çalıştığını, ancak bu tıkandığında, onları çıkarmak için farklı aletler kullandıklarını söyledi. First Coast News, ameliyathaneden adamın yüzünün içinde sürünen korkunç böcekleri ve mide bulandırıcı çıkarılışlarını gösteren grafik görüntüleri paylaştı.

Dr. Carlson, "Tam kafatası tabanına, beynin altına dayanmışlardı, eğer oradan geçselerdi onu öldürebilirlerdi" dedi. Carlson kariyeri boyunca hiç böyle bir manzarayla karşılaşmadığını da vurguladı. Mide bulandıran böcekler, teşhis için bir epidemiyoloğa gönderildi.