Doktorlar inanamadı! Burnundan 150 canlı kurtçuk çıkarıldı!
İyi hissetmeyen ve yüzü ile dudaklarında şişlik oluştuğu için hastaneye kaldırılan adam tıp literatürüne girdi. Doktorlar adamın burdundan 150 canlı kurtçuk çıkardı.
ABD'nin Florida eyaletindeki Jacksonville'de yaşayan ve ismi açıklanmayan bir adam, Ekim ayından beri kötü hissettiği ve 9 Şubat'ta da yüzü ve dudakları şiştiği gerekçesiyle HCA Florida Memorial Hastanesi'ne gitti. Daha önce kanser tedavisi gören ve sağlığına kavuşan adamı inceleyen doktorlar şaşkınlık verici bir bulguya rastladı. Doktorlar, adamın burun ve sinüslerinden 150 canlı kurtçuk çıkardı.
First Coast News'e konuşan adam, "Son dönemde burnum çok kanıyordu ve sürekli kanıyordu. Hastaneye geldiğimde ise doktorlar bana, 'Bir hareketlenme görüyorum' dedi" ifadesini kullandı.
Dr. David Carlson, hastanın burnuna bir kamera ile baktıklarını ve burnunun ve sinüzit boşluğunun içinde onlarrca böcek olduğunu fark etti. Bu böceklerin adamın dokusundan beslendiğini ve bu sebeple iltihap yaptığını anladı. Dr. Carlson, "Kurtçukların boyları farklı farklıydı fakat bazıları serçe parmağının ucu kadardı. Burun içinde larvalar vardı" dedi.
Doktorlar böcekleri bir emici ile çıkarmaya çalıştığını, ancak bu tıkandığında, onları çıkarmak için farklı aletler kullandıklarını söyledi. First Coast News, ameliyathaneden adamın yüzünün içinde sürünen korkunç böcekleri ve mide bulandırıcı çıkarılışlarını gösteren grafik görüntüleri paylaştı.
Dr. Carlson, "Tam kafatası tabanına, beynin altına dayanmışlardı, eğer oradan geçselerdi onu öldürebilirlerdi" dedi. Carlson kariyeri boyunca hiç böyle bir manzarayla karşılaşmadığını da vurguladı. Mide bulandıran böcekler, teşhis için bir epidemiyoloğa gönderildi.