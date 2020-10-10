Doktorlar dizisinin yıldızları Yasemin Özilhan Yağmur Atacan 14 yıl sonra bir araya geldi
Bir döneme damga vuran, sıklıkla tekrarları yayımlanan dizisi Doktorlar'ın oyuncuları Yağmur Atacan ve Yasemin Özilhan bir araya geldi.
Televizyon ekranlarında bir dönem ilgiyle izlenen hatta her yaz tekrarları yayımlanan dizi Doktorlar'ın iki başarılı ismi 14 yılın ardından beraber bir fotoğraf paylaştı. Yasemin-İzzet Özilhan, çifti geçtiğimiz günlerde tatile çıkmıştı. Marmaris ve Göcek'i tercih eden çift, arkadaşları Yağmur - Pınar Atacan'la buluştu.
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Yasemin Özilhan arkadaşı Yağmur Atacan'la fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Efsane dizide Doktor Ela ve Doktor Hasan'ı canlandıran ikilinin fotoğrafı büyük ilgi gördü.
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2006-2011 yılları arasında ekrana gelen 'Doktorlar’ adlı dizide rol alan Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan bir araya gelmesi sosyal medyayı salladı.
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Yasemin Özilhan: 22 Ocak 1985'te Almanya'nın Hamburg şehrinde dünyaya geldi.
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