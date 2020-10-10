Doktorlar dizisinin yıldızları Yasemin Özilhan Yağmur Atacan 14 yıl sonra bir araya geldi

Televizyon ekranlarında bir dönem ilgiyle izlenen hatta her yaz tekrarları yayımlanan dizi Doktorlar'ın iki başarılı ismi 14 yılın ardından beraber bir fotoğraf paylaştı. Yasemin-İzzet Özilhan, çifti geçtiğimiz günlerde tatile çıkmıştı. Marmaris ve Göcek'i tercih eden çift, arkadaşları Yağmur - Pınar Atacan'la buluştu.