Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan'ın son halini görenler 'maşallah' çekti, son pozu dudak uçuklattı

Sosyetik güzel ve başarılı oyuncu Yasemin Özilhan, bir dönemin çok konuşulan Doktorlar dizisinde sergilediği performansla dillere pelesenk olmuştu. Özilhan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar da büyük ilgi görürken, güzel oyuncuyu uzun zamandır görmeyenler son haline 'maşallah' çekiyor. Özilhan, son olarak takipçileriyle paylaştığı beyaz büstiyerli fotoğrafıyla gündeme bomba gibi düştü...