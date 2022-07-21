Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan'ın son halini görenler 'maşallah' çekti, son pozu dudak uçuklattı
Bir dönemin en sevilen sürükleyici dizisi Doktorlar'da canlandırdığı Ela karakteriyle akıllara kazınan ve başarılı oyunculuğuyla adından sık sık söz ettiren Yasemin Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla oldukça dikkat çekiyor. Kendine has tarzı ve fit vücuduyla tüm gözleri üzerine çeken Özilhan'ın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medya hesabında son olarak paylaştığı beyaz büstiyerli fotoğrafları ise büyük ilgi gördü. işte o beğeni ve yorum yağmuruna tutulan fotoğraflar...
Sosyetik güzel ve başarılı oyuncu Yasemin Özilhan, bir dönemin çok konuşulan Doktorlar dizisinde sergilediği performansla dillere pelesenk olmuştu. Özilhan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar da büyük ilgi görürken, güzel oyuncuyu uzun zamandır görmeyenler son haline 'maşallah' çekiyor. Özilhan, son olarak takipçileriyle paylaştığı beyaz büstiyerli fotoğrafıyla gündeme bomba gibi düştü...
Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı. Şimdilerde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan sosyetik güzel Yasemin Özilhan, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Sosyetik güzel son olarak beyaz büstiyeriyle poz verdi, beğeni yağan karesi sosyal medyayı yıktı geçti.
Yasemin Özilhan, bir döneme damga vuran "Doktorlar" dizisinde 'Ela' karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. İzzet Özilhan ile Temmuz 2011'de nikah masasına oturan Yasemin Özilhan, evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı.