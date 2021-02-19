Doktor teşhisi koydu! Karadenizlilerin Laz inadı tuttu, cezasını hep birlikte çekeceğiz
ORDU Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, Karadeniz’de sosyal mesafe kuralına uyulmadığı için vakalarda artış yaşandığını belirterek, “Karadenizlilerin Laz inadı tuttu. Laz inadının cezasını hep birlikte çekeceğiz” dedi.
Ordu’da yeni yılla birlikte düşüşe geçen koronavirüs vaka sayıları, yeniden tırmanışa geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı’ haritasına göre Karadeniz Bölgesi’nde aralarında Ordu’nun da yer aldığı 5 ilde 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında rekor artış yaşandı. Buna göre Ordu, ülke genelinde 194,42 ortalamayla Trabzon ve Rize’nin ardından üçüncü sırada yer aldı. Ordu’nun günlük vaka sayısı 211 olarak kayıtlara geçti. Vaka sayılarında yaşanan artışa rağmen cadde ve sokaklardaki yoğunluk dikkat çekti. Vaka artışları sonrasında güvenlik güçleri, yoğunluk yaşanan caddelerde Hayat Eve Sığar (HES) Kodu uygulaması yaptı.
Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, kentteki vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle emeklerin boşa gittiğini söyledi. Prof. Dr. Enginyurt şöyle konuştu: “Bir sağlık çalışanı, bir akademisyen olarak dilimiz döndüğünce vatandaşlarımızı uyarmaya çalıştık. Bu korona vakaları malumunuz 1 yılın üzerinde görülmekte. Elimizde silah olarak yeni başlayan aşımız var. Bu hastalığı yüzde yüz tedavi edecek bir ilacımız yok."
"Hep ne dedik; hayat eve sığar. Maske, mesafe, hijyen. Elimizdeki en güçlü silahlarımız bunlar. Karadenizliler bizim söylemlerimize maalesef uymadılar. Uymadıkları için de saç ayağının birisi hep boşta kaldı. Vaka sıralamasında Trabzon, Rize, Ordu, Samsun şeklinde tüm Karadeniz illeri sıralandık.”
Yapılan emeklerin boşa gittiğini belirten Prof. Dr. Enginyurt, “Bu nedenlerden ötürü vatandaşlarımıza şunu söylüyorum; sağlık çalışanları için sokağa çıkıp pencerelerden bağırmak, alkışlamak gibi olmuyor. Hakkınız ödenmez dediler sağ olsunlar ama maalesef yapılan emekler boşa gitmiştir.”