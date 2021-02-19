Doktor teşhisi koydu! Karadenizlilerin Laz inadı tuttu, cezasını hep birlikte çekeceğiz

Ordu’da yeni yılla birlikte düşüşe geçen koronavirüs vaka sayıları, yeniden tırmanışa geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı’ haritasına göre Karadeniz Bölgesi’nde aralarında Ordu’nun da yer aldığı 5 ilde 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında rekor artış yaşandı. Buna göre Ordu, ülke genelinde 194,42 ortalamayla Trabzon ve Rize’nin ardından üçüncü sırada yer aldı. Ordu’nun günlük vaka sayısı 211 olarak kayıtlara geçti. Vaka sayılarında yaşanan artışa rağmen cadde ve sokaklardaki yoğunluk dikkat çekti. Vaka artışları sonrasında güvenlik güçleri, yoğunluk yaşanan caddelerde Hayat Eve Sığar (HES) Kodu uygulaması yaptı.