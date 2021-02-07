Doktor Kim Milyoner Olmak İster'de rezil oldu Twitter yıkıldı!

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster dün gece yeni bölümüyle yayınlandı. Kim Milyoner Olmak İster'de 'Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusu soruldu. Yarışmacı doğru cevabı bilmediği için telefon jokerini kullandı. Telefonun diğer ucundaki doktorun ise soruya verdiği yanıt geceye damga vurdu.