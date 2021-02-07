Doktor Kim Milyoner Olmak İster'de rezil oldu Twitter yıkıldı!
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yaşananlar Twitter'da alay konusu oldu.
Ekranların uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster dün gece yeni bölümüyle yayınlandı. Kim Milyoner Olmak İster'de 'Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusu soruldu. Yarışmacı doğru cevabı bilmediği için telefon jokerini kullandı. Telefonun diğer ucundaki doktorun ise soruya verdiği yanıt geceye damga vurdu.
"Bir fikrim var ama telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum" diyen yarışmacı, doktor olan bir arkadaşını aradı. Ancak sürenin bitmesine yakın telefondaki kişi şıklardan "Omurilik sarımsağı" cevabını verdi.
Doktorun yanıtı verdikten sonra yarışmacıya "Şıkları tekrar eder misin?" dediği de duyuldu ancak süre doldu.
Yarışmacı ise jokerin söylediği şıkkı seçti. Cevap karşısında şaşıran Kenan İmirzalıoğlu, "Arkadaşınız doktordu değil mi? Hangi bölüm?" sorusunu yöneltti.