Doktor hastasını art arda tokatladı kıvranan hastayı böyle kurtardılar

Doktor hastasını art arda tokatladı kıvranan hastayı böyle kurtardılar

Hindistan’da bir doktorun, yataktaki hastasını art arda tokatlar attığı anlar, amatör kameralara yansıdı. Başka bir doktor araya girerek, yatakta debelenen hastayı kurtardı.

Doktor hastasını art arda tokatladı kıvranan hastayı böyle kurtardılar - Sayfa 1

Olay, Hindistan’ın Racastan eyaletinde bulunan Jaipur şehrindeki bir hastanede meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, bir doktorun yatakta yatan hastasına vurmaya başladığı; odadaki diğer hasta ve doktorların ise izlediği görüldü. 

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Doktor hastasını art arda tokatladı kıvranan hastayı böyle kurtardılar - Sayfa 2

Hızını alamayıp yatağın üstüne çıktı

Hastasını tokatlayan doktorun hızını alamadığı ve yatağın üstüne dahi çıktığı görüntülendi. Ardından başka bir doktor araya girerek, doktordan art arda tokat yiyen ve yatakta debelenen hastayı kurtardı.

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Doktor hastasını art arda tokatladı kıvranan hastayı böyle kurtardılar - Sayfa 3

Yerel medya, doktorun şiddete başvurma nedeninin henüz bilinmediğini; Racastan eyaleti Sağlık Bakanlığı’nın ise olaya dair inceleme başlattığını duyurdu.

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Doktor hastasını art arda tokatladı kıvranan hastayı böyle kurtardılar - Sayfa 4
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