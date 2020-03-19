Doktor Ender Saraç da koronavirüse yakalandı sağlık durumu nasıl eşi açıkladı
Ekranlarda ve gazete sayfalarında koronavirüsten nasıl korunulacağını anlatan Ender Saraç'ın da koronavirüse yakalanarak hastaneye yatırıldığı iddia edildi...
Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili hem ekranlardan hem de Hürriyet gazetesindeki köşesinden halkı bilinlendirmeye çalışan ünlü doktor Ender Saraç, koronavirüse yakalandığı iddia edildi. İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde karantinaya alınan Saraç'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklamasını eşi Benan Saraç canlı yayında yaptı.
Yorumlarıyla koronavirüs salgınının başladığı ilk gününden itibaren virüsten nasıl korunacağını katıldığı yayınlarda anlatan Ender Saraç perşembe günü rahatsızlandı.
Benan Saraç, üst solunum yolunda sorun yaşaması nedeniyle hastaneye başvuran Ender Saraç'ın karantinada test sonucunu beklediğini açıkladı.
Benan Saraç, şöyle konuştu: "Biliyorsunuz ki, şu anda test sonucu pozitif çıkan hiçbir vakanın şehri bile açıklanmıyor. İnsanlar panik yaşamasınlar diye..."
"Ve hasta mahremiyeti denilen bir şey var. Hukuki olarak bunun takipçisi olacağız. Bu konuda hastane çalışanlarının duyarlı olması gerekirdi. Hem işlerine olan saygıdan hem de hukuki olarak..."