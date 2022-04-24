Doktor anne kızı için gözyaşları için yardım istedi! Sokkakta kaldılar

İddiaya göre Asel, 15. ayına ulaştığında babası onları istemedi ve ülkelerine dönmelerini istedi. Baba, eşi ve kızına bilet alıp ülkesine gönderdi. 2021 yılı mayıs ayında da çift boşandı. Nafaka istememesi için de korkutulduğunu söyleyen Ussenova, bu hakkından da feragat etti.