Doktor anne kızı için gözyaşları için yardım istedi! Sokkakta kaldılar
Türk vatandaşı Rett sendromlu 3 yaşındaki kızını kurtarabilmek için Antalya'ya gelen Kazakistan uyruklu anne sokakta kaldı. Kalacak yeri ve işi olmayan doktor kadın, kendisine ve kızına uzanacak yardım elini bekliyor. Kızına bakarken gözyaşlarına boğulan annenin tek isteği kızını ayağa kaldırabilmek...
Kazakistan’ın Astana kentinde yaşayan 34 yaşındaki doktor, Aıgerim Ussenova, 4 yıl önce S.İ. ile tanıştı. S.İ., yaklaşık 6 aylık bir çabanın ardından genç kadını evlenmeye ikna etti ve İstanbul’a getirdi. Çift, İstanbul’da resmi nikahla evlendi ve 22 Haziran'da 2019’da bir kız çocukları dünyaya geldi.
4 aylık olan minik Asel yoğun şekilde kusmaya başlayınca aile hastaneye başvurdu. Yapılan ön tetkiklerde bebekte, metabolizma sorunları olduğu ve tam teşekküllü bir hastanede tedavisinin yapılması gerektiği bildirildi. Ama maddi imkanı yetersiz olan aile Asel’i hastaneye götüremedi.
İddiaya göre Asel, 15. ayına ulaştığında babası onları istemedi ve ülkelerine dönmelerini istedi. Baba, eşi ve kızına bilet alıp ülkesine gönderdi. 2021 yılı mayıs ayında da çift boşandı. Nafaka istememesi için de korkutulduğunu söyleyen Ussenova, bu hakkından da feragat etti.
Ailesinin istemediği bir evlilik yaptığı için onların yanına dönemediği anlatan Ussenova, Astana’da yurtlarda kalarak, sattığı el işleri ve sabunlarla para biriktirdi. Kızının hastalığı ilerleyen Ussenova, Çimkent’te bir hastanede yaptırdığı tetkiklerde Asel'in Rett sendromlu (yaygın gelişimsel bozukluklardan birisi olarak sınıflandırılan beyinsel gelişim bozukluğu) olduğunu öğrendi.