Doğuş'un gazeteci eşi savaş bölgesine gitmişti zaferi işte böyle kutladı

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında imzalanan ateşkes anlaşması sonrası başta Başken Bakü olmak üzere tüm kentlerde Azerbaycan halkı sokaklara döküldü. Şarkıcı Doğuş'un gazeteci eşi Hoşkedem Hidayetkızı, sevince ortak olarak "Yıllardır görmediğim köyüme gideceğim" dedi.