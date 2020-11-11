Doğuş'un gazeteci eşi savaş bölgesine gitmişti zaferi işte böyle kutladı
Şarkıcı Doğuş'un gazeteci eşi Hoşkedem Hidayetkızı, imzalanan ateşkes anlaşması sonrası Bakü'de zaferi kutladı.
Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında imzalanan ateşkes anlaşması sonrası başta Başken Bakü olmak üzere tüm kentlerde Azerbaycan halkı sokaklara döküldü. Şarkıcı Doğuş'un gazeteci eşi Hoşkedem Hidayetkızı, sevince ortak olarak "Yıllardır görmediğim köyüme gideceğim" dedi.
Bakü sokaklarına dökülen vatandaşların sokağa çıktığı anlarda cep telefonu kamerasıyla görüntü çektirip konuşan Hoşkedem Hidayetkızı, şunları söyledi:
"Zafer günümüzü kutluyoruz. Yıllardır düşman topraklarımızı işgal etti. Bu uğurda çok şehit verdik. Bu topraklar uğrunda nelerimizi yitirdik.''
''Kötü günler artık arkada kaldı. Azerbaycan'ın zaferini kutluyoruz. Ben artık şehrime, köyüme gideceğim. Yıllardır görmediğim köyüme gideceğim."
Şarkıcı Doğuş'un eşi 3 hafta önce de çocuklarını babaları Doğuş'un yanına gönderip gazeteci olarak savaşın yaşandığı bölgeye gitmişti.