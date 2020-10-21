Doğuş'un eşi Xosqedem Hidayetqizi vatanı için her şeyi göze aldı! Azerbaycan'a cepheye gitti
Azerbaycan'ın Müge Anlısı olarak bilinen, şarkıcı Doğuş'un eşi, gazeteci Xosqedem Hidayetqizi alkışlanacak bir karara imza attı.
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Doğuş, 2014 yılında Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile dünyaevine girmişti. Çiftin bu evlilikten ikiz çocukları olmuştu.
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Hoşkedem Hidayetkızı, Azerbaycan'da yaptığı televizyon programlarıyla oldukça sevilen bir isimdi.
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Azerbaycan ve Ermenistan savaşı sebebiyle Hoşkedem Hidayetkızı, çocuklarını eşi Doğuş'un yanına bırakarak ülkesine gitti.
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Hoşkedem Hidayetkızı'nın ülkesinin içinde bulunduğu durumu bir gazeteci gibi yakından takip etmek gittiğini öğrenildi.
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