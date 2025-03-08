Doğuş'tan yıllar sonra itiraf! Dedem Almanya'dan dönünce evden kaçtım

YETİŞTİRME YURDUNDA YAŞADIKLARINI ANLATTI

Doğuş, “Anne baba ayrıldı, bir müddet babamda yaşadım. Sonra anneannemin annesine verildim, o da bakmadı bana. Şey diyordu bana 'ekmeği çok ye, yemeği az ye' hiç unutmuyorum. Sonra yurda verdi. O zamanlar yurtlar çok acımasızdı. İlk gün altıma kaçırdım diye hademelerden biri usturayla kolumu kesmişti. 7 yaşında kaçtım yurttan" ifadelerini kullandı.