Doğuş'tan yıllar sonra itiraf! Dedem Almanya'dan dönünce evden kaçtım
Ünlü şarkıcı Doğuş, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Doğuş, katıldığı programda yetiştirme yurdunda yaşadıklarını anlattı.
"Gamsız", "Uyan", "Ben Sensiz Ne Yaparım?" gibi şarkılarla tanınan Doğuş, Esra Ezmeci’nin YouTube programına konuk oldu. 6 yaşında yetiştirme yurduna verilen ünlü şarkıcı, o dönemde yaşadıklarını yıllar sonra anlattı.
YETİŞTİRME YURDUNDA YAŞADIKLARINI ANLATTI
Doğuş, “Anne baba ayrıldı, bir müddet babamda yaşadım. Sonra anneannemin annesine verildim, o da bakmadı bana. Şey diyordu bana 'ekmeği çok ye, yemeği az ye' hiç unutmuyorum. Sonra yurda verdi. O zamanlar yurtlar çok acımasızdı. İlk gün altıma kaçırdım diye hademelerden biri usturayla kolumu kesmişti. 7 yaşında kaçtım yurttan" ifadelerini kullandı.
"DEDEMİN MEKANI CEHENNEM OLSUN"
Yurttan kaçtıktan sonra babaannesinin ona baktığını anlatan ünlü isim, “Babaannemin mekânı cennet olsun” dedi. Fakat Doğuş, dedesi için “Mekanı cehennem olsun!” ifadelerini kullandı.
Esra Ezmeci bunun nedenini sorarken; Doğuş “O bana kalsın. Dedem Almanya’dan dönünce evden kaçtım zaten. İyi bir insan değildi. Yıllar sonra ziyarete gittim onları, dedemin yüzüne baktım sadece. Bazen bir bakış çok şey anlatır” diye yanıt verdi.