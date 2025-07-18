Doğurganlık oranı düşüyor! Toplumsal dönüşüm "çocuk" kavramını değiştirdi...

TÜRKİYE YENİ YAŞIYOR

Koytak, AA’nın "Bir Bakışta" podcastinde yaptığı değerlendirmede, bu düşüşün yalnızca Türkiye’ye özgü olmadığını ancak Türkiye’nin bu süreci “çok hızlı ve çok yeni” yaşadığını vurguladı.

ÇOCUK BÜYÜTMEK TÜKETİM KALEMİ OLDU

Kentleşme, eğitim ve istihdama katılım gibi üç temel alanda yaşanan hızlı dönüşümün, doğurganlık hızındaki düşüşü tetiklediğini söyleyen Koytak, "Çocuğun aile içindeki anlamı, üretici güç olmaktan çıkıp tüketim kalemine dönüştü." dedi.