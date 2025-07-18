Doğurganlık oranı düşüyor! Toplumsal dönüşüm "çocuk" kavramını değiştirdi...
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Elyasa Kortak, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Elyasa Koytak, Türkiye'deki nüfus artış hızının düşmesinin toplumsal dönüşümle ilişkili olduğuna dikkati çekerek, "Artık çocuk üretim değil, tüketim vesilesi olarak görülüyor." dedi.
DOĞURGANLIK HIZI DÜŞÜYOR
Türkiye'de doğurganlık hızındaki hızlı düşüş, ülkenin demografik yapısında köklü bir değişimi beraberinde getiriyor. TÜİK verilerine göre, doğurganlık hızı 2023 itibarıyla 1,48'e gerilerken, bu oran nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1'in oldukça altında kalıyor.
TÜRKİYE YENİ YAŞIYOR
Koytak, AA’nın "Bir Bakışta" podcastinde yaptığı değerlendirmede, bu düşüşün yalnızca Türkiye’ye özgü olmadığını ancak Türkiye’nin bu süreci “çok hızlı ve çok yeni” yaşadığını vurguladı.
ÇOCUK BÜYÜTMEK TÜKETİM KALEMİ OLDU
Kentleşme, eğitim ve istihdama katılım gibi üç temel alanda yaşanan hızlı dönüşümün, doğurganlık hızındaki düşüşü tetiklediğini söyleyen Koytak, "Çocuğun aile içindeki anlamı, üretici güç olmaktan çıkıp tüketim kalemine dönüştü." dedi.
Özellikle kentleşme ile birlikte, bireylerin çocukla kurduğu bağın zayıfladığını ifade eden Koytak, "Artık çocuk üretim değil, tüketim vesilesi olarak görülüyor." şeklinde konuştu.
Dr. Koytak, şöyle devam etti:
"Bir kere öncelikle bütün dünyada düşüyor doğurganlık. Onu söylemek lazım. Yani 2,1 teorik olarak nüfusun kendini yenileme hızı oluyor ama bütün dünyada ikinin altında hatta bazı ülkelerde Uzakdoğu ülkelerinde birin altında olduğu durumlar var. Dolayısıyla hani en kötü biz değiliz. Fakat biz bu süreci çok hızlı ve çok yeni yaşadığımız için gündem oluyor. İyi bir şey gündem olması. Tartışmak iyi bir şey."